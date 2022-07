Amazon Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Amazon

Aktien in diesem Artikel Amazon 110,00 EUR

1,85% Charts

News

Analysen

Um 13.07.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Amazon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 108,52 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Amazon-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 105,18 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 62.125 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 94,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,97 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2.227,44 USD.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116.444,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 108.518,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 0,551 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Amazon-Aktie sinkt: Streik bei Amazon - Auf Kunden keine Auswirkungen erwartet

Ex-Hedgefondsmanager Tilson: "Sie müssen die Richtige heiraten"

So stark dürfte die hohe Inflation den Amazon Prime Day beeinflussen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com