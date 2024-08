Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gewinnt am Nachmittag an Boden

So entwickelt sich Amazon

Die Aktie von Amazon zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 167,47 USD zu.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere um 15:53 Uhr 0,4 Prozent. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 169,16 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 167,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.328.772 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 201,20 USD. Dieser Kurs wurde am 09.07.2024 erreicht. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 16,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 118,35 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 41,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 222,86 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,66 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 147,98 Mrd. USD gegenüber 134,38 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 24.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,73 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

