Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktien in diesem Artikel Amazon 116,84 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 116,44 EUR. Die Amazon-Aktie zog in der Spitze bis auf 116,96 EUR an. Mit einem Wert von 116,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.083 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,88 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,36 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 535,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.07.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 121.234,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,023 USD je Aktie belaufen.

