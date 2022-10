Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon büßt am Donnerstagnachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Amazon 114,00 EUR

Um 04:22 Uhr rutschte die Amazon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 112,18 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 109,10 EUR. Mit einem Wert von 116,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 128.782 Amazon-Aktien den Besitzer.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,85 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 535,00 USD.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121.234,00 USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 113.080,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 0,023 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

