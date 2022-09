Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Mittwochvormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Amazon 127,50 EUR

Um 09:22 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 127,62 EUR ab. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 127,54 EUR ein. Bei 127,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 940 Stück.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 166,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 28.07.2022 lud Amazon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.234,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,071 USD je Amazon-Aktie.

