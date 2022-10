Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Mittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 115,92 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Amazon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 115,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 116,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 115,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 32.754 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 166,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.11.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 30,61 Prozent niedriger. Am 24.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 22,07 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 535,00 USD.

Am 28.07.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,20 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,21 Prozent auf 121.234,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113.080,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Amazon.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,022 USD fest.

