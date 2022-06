Amazon Aktie News: Amazon am Mittwochmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Amazon 98,74 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15.06.2022 12:22:00 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 98,34 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Amazon-Aktie bis auf 97,89 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 98,89 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 109.034 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 40,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 94,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3.051,67 USD für die Amazon-Aktie aus.

Am 28.04.2022 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,79 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 116.444,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,30 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2023 2,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

