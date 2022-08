Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Amazon 140,70 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 140,20 EUR zu. Die Amazon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 140,56 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 140,40 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.823 Stück gehandelt.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 15,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 94,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 535,00 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Amazon vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,20 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.234,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 27.10.2022 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,141 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

