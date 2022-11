Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Amazon am Mittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,82 EUR

Der Amazon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 94,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Amazon-Aktie bei 94,95 EUR. Bei 95,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 43.166 Amazon-Aktien.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 166,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,82 Prozent. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 521,70 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Amazon mit einem Umsatz von insgesamt 127.101,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.812,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 14,70 Prozent gesteigert.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Amazon veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass Amazon 2022 einen Verlust in Höhe von -0,102 USD je Aktie ausweisen dürften.

