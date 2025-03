Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Amazon

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 196,08 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 196,08 USD ab. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,87 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 198,89 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.952.985 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 markierte das Papier bei 242,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,68 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 29,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 258,86 USD je Amazon-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 06.02.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 187,79 Mrd. USD – ein Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 169,96 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 24.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

