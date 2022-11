Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Amazon 93,74 EUR

Zum Vortag unverändert notierte die Amazon-Aktie um 09:22 Uhr im XETRA-Handel bei 94,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 94,30 EUR. Die Amazon-Aktie sank bis auf 93,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,21 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.342 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (166,05 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 43,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 86,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 8,90 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 521,70 USD.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,31 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 127.101,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110.812,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 vorlegen.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,102 USD je Amazon-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com