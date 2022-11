Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 91,95 EUR

Die Amazon-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 91,79 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 91,32 EUR. Bei 91,63 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 2.270 Amazon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amazon-Aktie 44,72 Prozent zulegen. Am 10.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 6,34 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 520,70 USD.

Am 27.10.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 127.101,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110.812,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Amazon wird am 02.02.2023 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2022 -0,102 USD je Aktie in den Amazon-Büchern.

