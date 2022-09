Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Amazon 123,66 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,3 Prozent auf 123,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 124,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 122,70 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 38.768 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei einem Wert von 94,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 31,29 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Amazon-Aktie bei 535,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 28.07.2022. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amazon 0,76 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 121.234,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.080,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2022 0,071 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

