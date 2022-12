Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Amazon 83,11 EUR

Um 12:22 Uhr wies die Amazon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 83,22 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Amazon-Aktie bis auf 83,22 EUR. Bei 82,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 31.054 Amazon-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,43 EUR erreichte der Titel am 29.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,11 Prozent. Am 16.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 81,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 1,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 516,20 USD.

Amazon gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,31 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 127.101,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 110.812,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Amazon am 02.02.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --0,103 USD je Amazon-Aktie.

