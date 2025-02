Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 223,64 USD.

Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,3 Prozent auf 223,64 USD nach. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,55 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,78 USD. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 1.162.779 Aktien.

Am 05.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 242,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 8,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 151,61 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 47,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 258,86 USD an.

Am 06.02.2025 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amazon im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 187,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 169,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Amazon am 24.04.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amazon im Jahr 2025 6,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Die größten S&P 500-Verlierer des letzten Jahres: Jetzt bei diesen Aktien zugreifen oder lieber Finger weg?

Einige Aktien-Anpassungen: So hat Starinvestor George Soros im vierten Quartal 2024 investiert

Diversifikation statt Risiko: Wie Anleger den Konzentrationsrisiken im S&P 500 entgehen können