Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Donnerstagnachmittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 184,87 USD. Bei 185,62 USD markierte die Amazon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 182,85 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.971.694 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 10.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,69 USD an. 3,69 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 118,35 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 210,75 USD.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 143,31 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 127,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 4,57 USD je Aktie aus.

