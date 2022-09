Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Amazon 124,38 EUR

Die Amazon-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 123,92 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 125,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 124,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 11.917 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 166,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 31,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 535,00 USD für die Amazon-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.07.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,76 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 121.234,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Amazon am 27.10.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,071 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

