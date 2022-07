Amazon Aktie News: Amazon am Nachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Amazon 120,04 EUR

Das Papier von Amazon befand sich um 21.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 119,62 EUR ab. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,28 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 120,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Amazon-Aktien beläuft sich auf 53.248 Stück.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 27,96 Prozent. Bei 94,39 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 26,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 1.404,89 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amazon am 28.04.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD gegenüber 0,79 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 116.444,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 108.518,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte Amazon die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 0,461 USD fest.

