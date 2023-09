Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 126,60 EUR.

Das Papier von Amazon befand sich um 09:21 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 126,60 EUR ab. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 126,52 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22.229 Amazon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,12 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amazon-Aktie derzeit noch 8,31 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 39,30 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 171,13 USD an.

Am 03.08.2023 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,20 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 134.383,00 USD – ein Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 121.234,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,21 USD je Amazon-Aktie.

