Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Amazon

Die Aktie notierte um 23.06.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 103,12 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 102,82 EUR ein. Bei 103,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.653 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 94,39 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 9,25 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3.051,67 USD.

Am 28.04.2022 äußerte sich Amazon zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,79 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 116.444,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.518,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Amazon am 28.07.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

