Amazon Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Amazon

Die Amazon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 24.05.2022 16:22:00 Uhr um 3,5 Prozent auf 1.913,60 EUR ab. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1.909,40 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.963,00 EUR. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.290 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3.321,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 42,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1.919,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 0,28 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3.866,11 USD.

Amazon veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -7,56 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 15,79 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 116.444,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 108.518,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 54,14 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

