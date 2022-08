Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Mittwochmittag um Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Amazon 134,30 EUR

Im XETRA-Handel kam die Amazon-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 134,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Amazon-Aktie bisher bei 134,34 EUR. In der Spitze büßte die Amazon-Aktie bis auf 133,02 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 24.046 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 94,39 EUR. Mit Abgaben von 42,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 535,00 USD an.

Am 28.07.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 USD gegenüber 0,76 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121.234,00 USD im Vergleich zu 113.080,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,124 USD je Aktie.

