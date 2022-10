Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Amazon 121,60 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 121,58 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 121,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.417 Amazon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 166,05 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Amazon-Aktie bei 532,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 28.07.2022. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,76 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent auf 121.234,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 113.080,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,028 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

