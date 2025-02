Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagnachmittag im Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Minus bei 209,77 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 209,77 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 209,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 211,61 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.187.866 Amazon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 242,51 USD. Dieser Kurs wurde am 05.02.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 15,61 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 151,61 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 38,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 258,86 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,90 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 USD je Aktie in den Büchern standen. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 169,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Amazon am 24.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amazon-Aktie in Höhe von 6,34 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Börse New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen

Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu

Schwacher Handel: Dow Jones sackt schlussendlich ab