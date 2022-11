Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Freitagnachmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Amazon 90,55 EUR

Das Papier von Amazon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 90,43 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 89,73 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,24 EUR. Der Tagesumsatz der Amazon-Aktie belief sich zuletzt auf 77.912 Aktien.

Bei einem Wert von 160,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.11.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,82 Prozent. Bei einem Wert von 86,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.11.2022). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 4,76 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 520,70 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.10.2022. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 127.101,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 110.812,00 USD umgesetzt.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Verlust in Höhe von -0,097 USD je Amazon-Aktie.

