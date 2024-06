Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Amazon-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 187,69 USD.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 187,69 USD. Im Tageshoch stieg die Amazon-Aktie bis auf 187,75 USD. Bei 186,78 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 1.278.087 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 191,69 USD markierte der Titel am 10.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 2,13 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 118,35 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amazon-Aktie mit einem Verlust von 36,94 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Amazon-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 216,38 USD an.

Amazon ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 143,31 Mrd. USD im Vergleich zu 127,36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2024 4,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

