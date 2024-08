Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon gibt am Montagnachmittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 176,33 USD.

Die Amazon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 176,33 USD. Das Tagestief markierte die Amazon-Aktie bei 175,94 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 176,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 870.249 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 201,20 USD. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 14,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,35 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Amazon-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 222,86 USD aus.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 0,66 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 147,98 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 134,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Amazon-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,73 USD fest.

