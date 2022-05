Amazon Aktie News: Amazon am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.078,50 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 27.05.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 2.076,00 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2.076,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 2.076,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 217 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 3.321,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.05.2022 auf bis zu 1.887,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3.866,11 USD an.

Am 28.04.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,56 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Amazon ein EPS von 15,79 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 116.444,00 USD – ein Plus von 7,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 108.518,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2023 54,08 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

