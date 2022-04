Amazon Aktie News: Amazon tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.705,00 EUR

3,24% Charts

News

Analysen

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 2.698,50 EUR. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2.719,00 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.692,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.857 Amazon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3.321,00 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 18,74 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.01.2022 Kursverluste bis auf 2.443,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 4.250,00 USD an.

Am 03.02.2022 hat Amazon die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 27,75 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 14,09 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amazon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 137.412,00 USD im Vergleich zu 125.555,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Amazon am 28.04.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 70,97 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Nach Tesla, Amazon, Alphabet: Welches Unternehmen könnte als nächstes einen Aktiensplit durchführen?

Uber-Aktie in Rot: Uber führt Abo-Service 'One' in Berlin ein

Jim Cramers Rat für Investoren: Nicht komplett aus dem Markt aussteigen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Amazon

Bildquellen: Ioan Panaite / Shutterstock.com