Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon verliert am Montagmittag

Die Amazon-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 88,35 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amazon-Aktie bisher bei 88,17 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,63 EUR. Bisher wurden heute 34.593 Amazon-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Bei 86,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.11.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 520,70 USD für die Amazon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 27.10.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 127.101,00 USD – ein Plus von 14,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 110.812,00 USD erwirtschaftet hatte.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 02.02.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amazon im Jahr 2022 -0,097 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

