Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag mit Verlusten

Amazon im Blick

Die Aktie von Amazon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 237,58 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 237,58 USD. Die Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie ging bis auf 236,80 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 239,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.117.506 Amazon-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 241,77 USD erreichte der Titel am 28.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 1,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 151,61 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 36,19 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Amazon-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 244,86 USD je Amazon-Aktie an.

Am 31.10.2024 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von 0,96 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,88 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,08 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 06.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 5,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Gute Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag fester

Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt zum Start im Minus