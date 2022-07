Amazon Aktie News: Amazon springt am Freitagvormittag an

Aktien in diesem Artikel Amazon 134,16 EUR

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 29.07.2022 09:22:00 Uhr in Grün und gewann 12,1 Prozent auf 133,50 EUR. Die Amazon-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 133,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.569 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 166,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,60 Prozent hinzugewinnen. Bei 94,39 EUR fiel das Papier am 24.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 41,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 927,40 USD an.

Am 28.04.2022 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 116.444,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 108.518,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,597 USD je Aktie belaufen.

