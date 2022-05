Amazon Aktie News: Anleger greifen bei Amazon am Montagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.163,00 EUR

Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Amazon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 2.161,00 EUR. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 2.193,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 2.193,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.489 Amazon-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3.321,00 EUR) erklomm das Papier am 19.11.2021. Mit einem Zuwachs von 34,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 1.887,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,47 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Amazon-Aktie wird bei 3.866,11 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 28.04.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -7,56 USD. Im Vorjahresquartal waren 15,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 116.444,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amazon einen Umsatz von 108.518,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Amazon Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2023 auf 53,78 USD je Aktie.

