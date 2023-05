Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Amazon 113,66 EUR

Das Papier von Amazon legte um 11:58 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,8 Prozent auf 122,31 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 159.980 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 146,57 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,83 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie ist somit 33,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 149,11 USD.

Amazon gewährte am 27.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,31 USD. Im letzten Jahr hatte Amazon einen Gewinn von -0,38 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 127.358,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 116.444,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Amazon ein EPS in Höhe von 1,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

