Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Vormittag im Aufwind

Die Amazon-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 117,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Amazon-Aktie sogar auf 118,12 EUR. Bei 117,94 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 680 Amazon-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2021 auf bis zu 166,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 29,00 Prozent wieder erreichen. Am 24.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 94,39 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,91 Prozent würde die Amazon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 535,00 USD je Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121.234,00 USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amazon 113.080,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 27.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,025 USD je Amazon-Aktie belaufen.

Amazon-Aktie verlustreich: Lager- und Transportarbeiter von Amazon erhalten in den USA mehr Lohn

BMW-Aktie verliert: BMW entwickelt Sprachassistenz-Software mit Amazons Alexa-Technologie

Amazon-Aktie stärker: Deutscher Marktplatz verzeichnete in Corona-Krise ein schnelles Wachstum

