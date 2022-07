AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 04.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 69,80 EUR. Das Tagestief markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 69,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,47 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.936 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 30.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 144,32 EUR an. Mit einem Zuwachs von 51,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 04.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 0,72 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 149,25 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.05.2022. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,89 Prozent auf 5.887,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.445,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2024 5,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

