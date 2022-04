AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,6 Prozent auf 96,74 EUR ab. Bei 96,45 EUR markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.828 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 30.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 144,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,46 EUR. Dieser Wert wurde am 20.05.2021 erreicht. Mit Abgaben von 38,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 149,25 USD.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,92 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,52 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,24 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,83 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2022-Bilanz am 03.05.2022.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,75 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

