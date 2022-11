AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagmittag gefragt

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 63,78 EUR. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 63,78 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 63,45 EUR. Bisher wurden heute 7.385 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (144,32 EUR) erklomm das Papier am 30.11.2021. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 55,81 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.10.2022 Kursverluste bis auf 56,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 134,40 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.565,00 USD gegenüber 4.313,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 31.01.2023 terminiert.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,56 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

