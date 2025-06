AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 120,11 USD nach oben.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 120,11 USD. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 121,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,20 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.481.619 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 11.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 187,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 55,90 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,32 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 150,00 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7,44 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,95 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Alphabet, AMD oder NVIDIA? Welche KI-Aktie Hedgefonds-Milliardär Steve Cohen bevorzugt

KI-Offensive ohne NVIDIA-Aktie: Tencent und Baidu wollen US-Dominanz brechen

NVIDIA-Aktie unter Druck: Läuft Huawei dem US-Chipriesen in China den Rang ab?