AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 168,53 USD ab.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 168,53 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 168,15 USD. Bei 169,89 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.082.278 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 25,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 93,12 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 30.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,02 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,84 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5,36 Mrd. USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

