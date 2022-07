AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 12.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 76,13 EUR abwärts. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 75,84 EUR. Bei 75,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 581 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,32 EUR. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 47,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 69,30 EUR fiel das Papier am 04.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 9,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 149,25 USD aus.

Am 03.05.2022 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 5.887,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 70,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.445,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2022 erfolgen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,31 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

