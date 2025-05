AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) springt am Nachmittag hoch

Aktie im Blick

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,7 Prozent auf 118,85 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 118,85 USD. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 122,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,00 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.422.226 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.07.2024 auf bis zu 187,25 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,55 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 35,64 Prozent Luft nach unten.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 150,00 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 7,44 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,07 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

