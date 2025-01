AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 118,80 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,0 Prozent auf 118,80 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,45 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 120,24 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.494.539 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 91,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.01.2025 bei 114,42 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 3,69 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,50 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 29.10.2024. Es stand ein EPS von 0,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent auf 6,82 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Am 03.02.2026 wird AMD (Advanced Micro Devices) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor einem Jahr verloren

Starinvestorin Cathie Wood wettet auf diese AI-Aktie

Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Minus