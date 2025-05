AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag in Rot

AMD (Advanced Micro Devices) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 115,27 USD abwärts.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 115,27 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 114,18 USD. Bei 115,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.421.846 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei 187,25 USD markierte der Titel am 11.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 62,44 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (76,49 USD). Mit Abgaben von 33,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 150,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,08 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,44 Mrd. USD im Vergleich zu 5,47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 präsentieren.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,98 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

