AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag tiefer

Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 19.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 80,23 EUR. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,20 EUR ab. Mit einem Wert von 80,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 344 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 30.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 144,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 69,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 15,77 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 149,25 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.05.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,52 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 70,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.887,00 USD im Vergleich zu 3.445,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 25.07.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) .

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 4,28 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

