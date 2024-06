AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagnachmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 158,12 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,3 Prozent auf 158,12 USD. Bei 157,89 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 161,84 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.828.404 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2024 bei 227,29 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 43,75 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 93,12 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 41,11 Prozent Luft nach unten.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 172,50 USD an.

Am 30.04.2024 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,47 Mrd. USD im Vergleich zu 5,35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,51 USD je Aktie belaufen.

