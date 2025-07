AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 150,64 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,1 Prozent auf 150,64 USD. Bei 150,59 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 156,20 USD. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 2.016.357 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 174,04 USD. Dieser Kurs wurde am 10.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 15,53 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 76,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 49,22 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 150,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 06.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent auf 7,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 04.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,87 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

