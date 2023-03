AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Vormittag mit Aufschlag

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 99,79 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 33.755 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 31.03.2022 auf bis zu 125,66 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 20,59 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 82,83 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 75,00 USD.

Am 31.01.2023 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,69 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.826,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.599,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.05.2023 vorlegen.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

