AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Montagnachmittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 130,86 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 130,86 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 132,24 USD an. Bei 130,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 3.458.446 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 11.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 187,25 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 150,00 USD angegeben.

Am 06.05.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,08 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 7,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5,47 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 05.08.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

