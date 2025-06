AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der AMD (Advanced Micro Devices)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 132,25 USD nach oben.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,3 Prozent auf 132,25 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 132,73 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 129,04 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.338.394 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 187,25 USD erreichte der Titel am 11.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 29,37 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 42,16 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wird bei 150,00 USD angegeben.

Am 06.05.2025 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,44 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 5,47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,89 USD im Jahr 2025 aus.

